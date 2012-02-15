Присяжнюк запевняє, що обмежень на експорт зерна не буде

Уряд не розглядає можливість введення обмежень на експорт зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК сьогодні в коментарі журналістам.

«Жодних обмежень поки ми не передбачаємо», - сказав він.

М.ПРИСЯЖНЮК відзначив, що експорт зерна в лютому практично не здійснювався. «У нас лютий майже весь стояв. Які обмеження?», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Як повідомляв УНІАН, за даними Української аграрної конфедерації (УАК), на 1 лютого 2012 р. загальний експорт зерна з початку поточного маркетингового року перевищив 11,6 млн. тонн. За основними культурами загальний експорт з України становить: пшениці – 3,3 млн. тонн, кукурудзи – 6,2 млн. тонн, ячменю – близько 2 млн. тонн.

Нагадаємо, Міністерство аграрної політики і продовольства розраховує, що Україні вдасться експортувати поточного маркетингового сезону 27 млн. тонн зерна.