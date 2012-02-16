hike презентував нове пиво valentine's limited edition

14 лютого hike в одному зі столичних клубів презентував нове пиво hike valentine`s limited edition.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, пиво hike valentine`s LE зі смаком цитрусового пуншу виготовлено обмеженою партією 400 тис. пляшок. Це другий за рахунком сорт пива, етикетка якого створена молодим українським дизайнером.

Новий hike valentine`s LE має вміст алкоголю 4,8% об. і масову частку сухих речовин у початковому суслі 11,5%. Випускається в зелених скляних пляшках об`ємом 0,5 л.

Довідка УНІАН. АТ «Оболонь» – найбільший вітчизняний виробник напоїв в Україні. До складу корпорації входять головний завод у Києві і 9 підприємств у регіонах.

Основні бренди: «Оболонь», Carling, Zlata Praha, Bitburger, hike premium, Zibert, «Десант», «Живчик», «Прозора».

Корпорація «Оболонь» – найбільший експортер пива з України. За підсумками 2010 року частка компанії в експорті становила 80%. Продукція компанії експортується у 40 країн світу.