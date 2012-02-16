Українські трейдери припинили закупівлю продпшениці на внутрішніх елеваторах

За даними експертів ІА «АПК-Інформ», в даний час в Україні багато експортно-орієнтованих компаній припинили закупівлю продовольчої пшениці на внутрішніх елеваторах.

Про це повідомляється на сайті «АПК-Інформ».

Як відзначають учасники ринку, це рішення стало реакцією на прохання Міністерства аграрної політики і продовольства України утриматися від експорту пшениці до прояснення ситуації з пересівом озимих.

Коментуючи ситуацію, ряд трейдерів повідомляє, що прийняти таке рішення їх змусили побоювання, що в разі невиконання прохання ринок може зіткнутися з неофіційним регулюванням експорту.

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