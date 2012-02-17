Експерти прогнозують збереження низьких цін на картоплю упродовж 1,5 року. Про це повідомив на прес-конференції в рамках Четвертої міжнародної конференції «Картопля і овочі України - 2012» автор проекту «АПК-Інформ: Овочі і фрукти» Андрій ЯРМАК.

«По картоплі ми прогнозуємо збереження порівняно низьких цін упродовж найближчих півтора року. Причина у тому, що дуже багато картоплі, яка на сьогодні є в сховищах і буде використана на насіння. Середня врожайність буде нижче, тому що економічна ситуація в господарствах не дуже сприятлива, буде зменшено використання засобів захисту рослин, добрив і т.д. Це негативно вплине на врожайність. Проте, зниження виробництва буде недостатнім для того, щоб показати істотне підвищення цін», - повідомив А.ЯРМАК.

За його даними, у 2012 році площі під картоплею у промислових виробників будуть збільшені на 5%, а населення знизить площу посадки. При цьому для посадки використовуватиметься, більшою мірою, врожай минулого року, а не якісний насінний матеріал, а також виробники економитимуть на технології і обробці, що приведе до зниження врожайності. При цьому виробництво картоплі все одно перевищить внутрішнє споживання.

Президент Української картопляної асоціації Сергій РИБАЛКО повідомив, що, за статистикою, в Україні щорічно вирощується близько 20 млн. тонн картоплі, а в 2011 році урожай картоплі становив 23 млн. тонн. При виробництві 414 кг на душу населення споживання картоплі становить лише 131 кг на душу. В цілому, внутрішнє споживання картоплі становить 5 млн. тонн, з них на ринку продається лише 2 млн. тонн, а решта 3 млн. тонн становить споживання власноруч вирощеної продукції. Крім того, 4 млн. тонн використовується як насінний матеріал, 4 млн. тонн - на корми і 6 млн. тонн - псується і викидається. На промислову переробку - виробництво крохмалю і чіпсів використовується лише 0,1% виробленої продукції.

При цьому, за словами С.РИБАЛКА, для України утруднений експорт картоплі через невідповідність за стандартами якості.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ Ціни на ранні овочі цього року будуть значно нижчі, ніж минулого — експерти