Експерти: у 2011-2012 рр. збитки від вирощування картоплі та овочів досягнуть 2,5млрд.грн.

08:48, 17 лютого 2012
Агро
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За даними «АПК-Інформ», у сезоні 2011-2012 рр. збитки від вирощування картоплі та овочів досягнуть 2,5 млрд. грн. через перевиробництво всіх овочів борщового набору й картоплі в Україні, що співпало з перевиробництвом цієї продукції в Росії та ЄС.

Про це йдеться в прес-релізі, розданому на Четвертій міжнародній конференції «Картопля та овочі України - 2012», автор проекту - «АПК-Інформ: Овочі та фрукти».

За словами автора проекту "АПК-Інформ: Овочі та фрукти" Андрія ЯРМАКА, з початком відлиги ціни на картоплю та овочі знову підуть вниз досить різко, й піку зниження ціни досягнуть у середині квітня, коли почнеться масова утилізація надлишків продукції. "Ми прогнозуємо, що цього року реалізація розтягнеться навіть на наступний сезон, зокрема, не виключаємо, що цибуля старого врожаю продаватиметься ще в серпні ц.р.", - зазначив А.ЯРМАК.

«Цей сезон стане серйозним тестом на професіоналізм для картопляно-овочевої галузі України, оскільки продовжити роботу в ній зможуть лише ті виробники, які навчилися аналізувати ринок, інвестували не лише у вирощування, але й у маркетинг та якість продукції», - зазначає А.ЯРМАК.

«Ми прогнозуємо зниження площ і середньої врожайності під овочами борщового набору в 2012 році внаслідок різкого погіршення фінансового стану підприємств галузі. Це призведе до зростання цін на овочі, проте, цілком імовірно, воно буде недостатнім, щоб галузь знову стала прибутковою», - зазначив А.ЯРМАК.

За оцінками експерта, в найближчі 10 років очікується зниження термінів окупності проектів у цій галузі. Середня окупність проектів із вирощування овочів борщового набору становитиме близько 5 років, знизившись майже на 2 роки порівняно з попереднім десятиліттям. Проте це стане можливим, якщо українські виробники не упустять контроль над ринком і самостійно розвиватимуть маркетинг і логістику. Інакше їм доведеться віддати більше половини своєї маржі посередникам, а значить, окупність проектів знизиться навіть до 10 років. При цьому зазначається, що українські овочі та картопля можуть продаватися не лише в СНД, але й у країнах Близького Сходу. На сьогодні цибуля вже експортується до ЄС, а за умови підвищення якості вирощуваних овочів, таких як цибуля, морква і буряк, Україна може суттєво розширити свою присутність на цих ринках.

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