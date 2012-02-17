Пересівання озимих обійдеться аграріям у 7 млрд. грн. - УАК

Пересівання 3,5 млн. га озимих культур обійдеться аграріям у 7 млрд. грн.

Про це сказав президент Української аграрної конфедерації (УАК) Леонід КОЗАЧЕНКО в ході круглого столу «Світові продовольчі ринки і продовольча безпека України», повідомила УНІАН прес-служба.

За його словами, «при таких обсягах пересівання яровими замість загиблої пшениці і рапсу ми зможемо зберегти врожай на рівні середнього за останні 5 років».

При цьому Л.Козаченко додав, що «через погіршення економічного клімату інвестори свідомо відмовляються від України і повертаються у бік Бразилії, незважаючи на те, що погодний клімат у нашій країні набагато сприятливіший для ведення сільського господарства».

Він зауважив, що за умови залучення протягом 5-7 років 65-70 млрд. дол. інвестицій у сільське господарство України галузь могла б дати експортний потенціал в обсязі 30 млрд. дол. з подальшим зростанням до 45 млрд. дол. «Проте це далеко від реалій, тому що в результаті елементарного аналізу ситуації в Україні незалежні інвестори роблять для себе невтішні прогнози щодо інвестування в нашу країну», - відзначив президент УАК.

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