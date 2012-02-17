ФМС Росії: не пропускаємо через кордон сири тільки трьох українських виробників

Москва. Федеральна митна служба Росії заявляє, що відомство не пропускає на територію РФ сири тільки тих виробників, які вказано у відповідному рішенні Росспоживнагладу.

Про це УНІАН сказав заступник начальника управління із зв`язків з громадськістю Володимир ЗУБКОВ, коментуючи неофіційну інформацію, що з`явилася в Україні, про те, що російська митниця не пропускає на територію РФ сири взагалі всіх українських виробників.

«Самі ми рішення про те, які товари пропускати на територію Росії, а які не пропускати, не приймаємо. У нас немає на це повноважень», - сказав В.ЗУБКОВ.

Він наголосив, що це питання перебуває в компетенції Росспоживнагляду, а ФМС діє на підставі його розпоряджень.

Як повідомляв УНІАН,8 лютого Росспоживнагляд оприлюднив на своєму сайті інформацію про заборону ввезення сирів трьох українських підприємств – ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.).

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