Завтра в Україні збережеться суха, морозна погода.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 18 лютого у західних областях хмарно, часом сніг, вдень мокрий сніг, місцями з дощем, подекуди налипання мокрого снігу і ожеледь; температура вночі 7-12° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише в Криму, Приазов`ї та на крайньому сході місцями невеликий сніг; температура у північних та центральних областях вночі 15-20°, місцями 23°, вдень 5-10° морозу, у східних та південних областях вночі 10-15°, вдень 3-8° морозу, в Криму вночі 3-8° морозу (на Південному узбережжі близько 0°), вдень від 2° морозу до 3° тепла. На дорогах країни ожеледиця. Вітер переважно південний, на півдні та сході північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині окремі пориви 15-20 м/с.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20° морозу, місцями 23°, вдень 5-10° морозу.

У столиці без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 6-8° морозу.