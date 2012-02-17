У Тернопільській області побудують завод із переробки сої

У 2012 році в Тернопільській області розпочнуть будівництво заводу з переробки сої.

Як повідомив під час сьогоднішньої прес-конференції голова Тернопільської облдержадміністрації Валентин ХОПТЯН, відповідної домовленості досягнули під час приїзду 9 лютого в Тернопільську область бізнесмена Дмитра ФІРТАША для презентації будівництва тепличного комплексу.

«Нам вдалося переконати Дмитра Васильовича ФІРТАША будувати соєвий завод у нас. Тому що один такий завод він планує будувати на півдні України, а другий хотів у Чернівецькій області. Ми зуміли домовитися, що цей завод буде на Тернопільщині», - сказав В.ХОПТЯН.

За його словами, для майбутнього заводу вже виділена земельна ділянка площею 13 га.

«Завод почнуть будувати цього року, запрацює він з наступного року. Це будуть і робочі місця, а ще - це виробництво якісних комбікормів, яке дасть поштовх для розвитку галузі тваринництва», - зазначив губернатор.

Крім цього, за даними В.ХОПТЯНА, Д. ФІРТАШ також стане інвестором будівництва в області елеватора на 200 тис. тонн зерна.

Як повідомляв УНІАН, у селі Синьків Заліщицького району Тернопільської області почалося будівництво тепличного комплексу площею 10 га.

Нове господарство має розпочати роботу восени 2012 року і буде вирощувати щорічно 4 тис. т помідорів і 1,55 тис. т перцю.

До складу комплексу увійде теплиця з вирощування розсади потужністю 8,1 млн. саджанців на рік, а також цех для зберігання та пакування продукції.

Інвестором проекту є уродженець села Синьків Д.ФІРТАШ. Замовником будівництва виступає ТОВ «Едем», генпідрядник - компанія «Партнер».

Вартість проекту становить 150 млн. євро.