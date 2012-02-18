Сільгоспвиробникам компенсують 50% вартості будівництва овочесховищ?

Міністерство аграрної політики і продовольства України планує компенсувати сільгоспвиробникам 50% вартості будівництва овоче- і картоплесховищ і здійснювати повернення відсотків за кредитами на їх спорудження.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

За словами міністра аграрної політики і продовольства Миколи ПРИСЯЖНЮКА, на сьогодні розвиток овочесховищ є одним з напрямів підтримки державою сільгоспвиробників.

Також міністр відзначив, що для стимулювання будівництва подібних пунктів зберігання сільськогосподарської продукції державою передбачено повернення коштів сільгоспвиробникам.

«Держава компенсуватиме 50% вартості будівництва овоче- і картоплесховищ і повертатиме відсотки за кредитами на їх спорудження», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.