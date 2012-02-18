Мінагропрод направить 20 млн.грн. на пересівання озимих. УАК оцінює роботи в 7 млрд.грн.

На пересівання цього року близько 3 млн. га озимих державою передбачено 20 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві аграрної політики і продовольства.

«Цього року погода не дозволила провести сівбу озимих у такому обсязі, в якому ми планували. В результаті засіяно на 200 тисяч гектарів менший, ніж було заплановано. Засуха і жорстка зима теж внесли свої корективи. Так, у північних і центральних областях зимовий період проходить нормально, із значним сніжним покривом. Херсонська, частина Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровської областей і Криму постраждали від лютих морозів. В цілому нам доведеться пересівати близько 3 мільйонів гектарів озимих», - сказав міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК.

Мінагропрод також готує компенсації на пересівання і розробляє концепції збереження зернових, щоб мінімізувати втрати від недостатніх сходів і вимерзання озимих культур.

«Сьогодні своє слово має сказати наука. Вже проведені зональні наради стосовно рекомендацій з пересівання, що надаються сільгоспвиробникам на основі щотижневого моніторингу стану озимих культур. Крім того, з боку держави вже виділено 20 млн. грн. для додаткової закупівлі насіння. Найближчим часом буде прийнята постанова щодо здешевлення паливно-мастильних матеріалів і добрив», - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками Української аграрної конфедерації , пересівання 3,5 млн. га озимих культур обійдеться аграріям у 7 млрд. грн.