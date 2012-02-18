Завтра вдень синоптики обіцяють 4-9° морозу

Завтра, 19 січня, в Україні очікується морозна й без опадів погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, утримається мінлива хмарність. Вночі у західних, східних областях та в Криму місцями невеликий сніг, на решті території, а вдень по всій Україні без опадів.

На дорогах країни ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°, у північних та центральних областях місцями 20-23° морозу, вдень 4-9° морозу, у східних областях до 13° морозу; на крайньому заході та узбережжі морів вночі 7-12° морозу, вдень близько 0°; на Південному узбережжі Криму вночі 2-4° морозу, вдень 3-5° тепла.

У Києві та Київській області в неділю буде без опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі по області 14-19°, місцями 20-23° морозу, вдень 4-9° морозу; у Києві вночі 15-17°, вдень 5-7° морозу.