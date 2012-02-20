Український сир випробує ринок Йорданії?

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО обговорив питання експорту українського сиру з прем`єр-міністром Йорданії.

Про це глава МЗС повідомив у своєму мікроблозі на Twitter, підбиваючи підсумки зустрічі в Аммані.

«Не міг не торкнутися питання можливого експорту українського сиру. Упевнений, у РФ наші сири повернуться, але нові ринки ще нікому не завадили», - зазначив К.ГРИЩЕНКО.

«В йорданських партнерах імпонує націлення на результат. Переговори з прем`єр-міністром Йорданії підтвердили хороші можливості для торгівлі», - повідомив глава українського МЗС.

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Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Росспоживнагляд Росії оприлюднив на своєму сайті інформацію про заборону ввезення сирів трьох українських підприємств – ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.).

Російська влада стверджує, що в сирі було виявлено пальмове масло, українська сторона це категорично заперечує.

Раніше урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції України Валерій П`ятницький заявив, що Україна буде продавати свій сир на європейському ринку.