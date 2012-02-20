Депутат пропонує ввести 1%-й збір за користування сільгоспземлями

Народний депутат Григорій КАЛЕТНИК (Партія регіонів) пропонує ввести новий збір за користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення в розмірі 1% від вартості нормативної грошової оцінки землі.

Про це йдеться в законопроекті №10051 «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо збору за користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення), внесеному до парламенту 15 лютого ц.р.

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 10 Податкового кодексу України й доповнити перелік місцевих податків і зборів новим збором за користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення.

До платників цього збору передбачено віднести власників і орендарів земель сільськогосподарського призначення, право власності й користування яких зареєстровані в порядку, передбаченому чинним законодавством. Ставка збору за один гектар земель сільськогосподарського призначення становитиме 1% від їх нормативної грошової оцінки.

На думку ініціатора законопроекту, ухвалення цього акту зробить можливим збільшення місцевих бюджетів на 3,5-4,5 млрд. грн., які будуть направлені на розвиток сільської місцевості.

Державне агентство земельних ресурсів України підтримує ухвалення цього законопроекту, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

“Черговим рішучим кроком влади на шляху завершення земельної реформи стане ухвалення цього законопроекту, який повинен стати основою системної роботи з підтримки нашого села й селянина, всіх, хто живе та працює на землі», - сказав голова Державного агентства земельних ресурсів України Сергій ТИМЧЕНКО.

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