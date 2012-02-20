Роботу російського представництва компанії Nemiroff розблоковано

Роботу московського Торгового дому компанії Nemiroff увечері 16 лютого 2012 р. було розблоковано, а також забезпечено доступ на підприємство легітимного генерального директора компанії Григорія САВІНОВА. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

У компанії повідомили, що в кінці серпня 2011 р. на ТД Nemiroff у Москві, що виконує функції російського представництва компанії Nemiroff, було скоєно рейдерську атаку, ініційовану частиною акціонерів компанії. В результаті силового захоплення роботу підприємства було заблоковано, а генерального директора Г.САВІНОВА незаконно зміщено. У компанії заявляють, що запис про зміну гендиректора було внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб (ЄДРЮО) на підставі сфальсифікованих документів, з порушенням як Угоди акціонерів компанії Nemiroff, так і законодавства Російської Федерації.

«Незаконні дії зі зміни генерального директора одержали належну правову оцінку: 24 жовтня 2011 р. суд Нікосії (Кіпр, за місцем юрисдикції Nemiroff Holdings Ltd, що володіє 60% ТД Nemiroff у Росії) ухвалив рішення про відновлення і зобов`язав Nemiroff Holdings Ltd вчинити всі необхідні дії для відновлення на посаді Г.Савінова. 14 лютого 2012 р. Г.Савінова було внесено до ЄДРЮО як генерального директора ТД Nemiroff у Росії», - сказано у повідомленні.

За словами Г.Савінова, його першочерговим завданням тепер буде проведення повного аналізу ситуації в компанії, аудиту фінансового стану і максимально оперативне відновлення нормальної роботи підприємства. «За місяці вимушеного простою напої Nemiroff практично зникли з торгових полиць. Велику частину співробітників компанії звільнено або відправлено у вимушені відпустки. Державний бюджет при найобережнішій оцінці за цей період недоотримав близько 50 млн. дол. податкових надходжень. Торговий дім має багатомільйонну заборгованість перед компаніями групи Nemiroff», - сказано у повідомленні.

Довідка УНІАН. Nemiroff Холдинг – один із найбільших світових виробників алкоголю, продукція якого поставляється у 72 країни світу. Виробничі потужності компанії: 2 лікеро-горілчаних заводи, розташовані у місті Немирів (Вінницька обл.). Розлив продукції у Росії здійснюється на потужностях ВАТ «Лікеро-горілчаний завод «Ярославський» (входить до ФДУП «Росспиртпром»). У жовтні 2010 року міжнародний бренд Nemiroff почав розлив продукції у Республіці Білорусь на потужностях Республіканського унітарного підприємства «Мінськ Кристал» (входить до структури концерну «Білдержхарчопром»).

До структури холдингу входять керівна компанія Nemiroff, Українська горілчана компанія Nemіroff, Дочірнє підприємство (ДП) «Алко Інвест», Торгове представництво Nemіroff у Росії і Торгове представництво Nemіroff у Польщі, а також Nemiroff International зі штаб-квартирою у Будапешті (Угорщина).

Асортиментний портфель продуктів під брендом Nemіroff налічує 28 позицій.