Росспоживнагляд чекає на документи від підприємств України, які поставляють сир на ринок РФ

Москва. З метою вироблення заходів щодо відновлення поставок сирів низки українських виробників Росспоживнагляд направив у Міністерство аграрної політики і продовольства України перелік документації для проведення документарної перевірки підприємств, які займаються виробництвом сиру і поставляють його на ринок РФ.

Про це УНІАН повідомили сьогодні у прес-службі Росспоживнагляду.

Також Росспоживнагляд готовий розглянути документи на продукцію, яка надходить безпосередньо від українських підприємств, що виготовляють сири і поставляють їх на ринок Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Росспоживнагляд оприлюднив на своєму сайті інформацію про заборону ввезення сирів трьох українських підприємств – ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.).

Росспоживнагляд заявив, що в українських сирах виявлено велику кількість пальмової олії. У свою чергу, в Держветслужбі України ці претензії назвали безпідставними.

У ході робочої поїздки 8-9 лютого міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК зустрівся з керівником Федеральної служби з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд) Геннадієм ОНИЩЕНКОМ і обговорив питання поставок сирних продуктів українських виробників на ринок Росії. Також вони домовилися про проведення інспекції українських виробників сиру.