Держветфітослужба виявила американську томатну моль у помідорах з Туреччини

Ентомологи Центральної науково-дослідної карантинної лабораторії (ЦНДКЛ) виявили карантинний організм - американську томатну моль у помідорах, імпортованих з Туреччини для реалізації в Києві і Київській області. Про це УНІАН повідомила прес-служба Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України.

Повідомляється, що після отримання висновку фітосанітарної експертизи, який показав наявність карантинного організму в живому стані, вантаж був направлений на знезараження.

Наголошується, що американська томатна моль входить у Перелік 36 видів небезпечних карантинних шкідників овочевих культур України. Ця моль ушкоджує томати, баклажани, картоплю та інші рослини сімейства пасльонових. Гусениці шкідника можуть харчуватися всіма частинами рослин томатів і ушкоджувати рослини на всіх стадіях зростання як у теплицях, так у відкритому грунті.

Крім того повідомляється, що кількома днями раніше в партії голландських троянд, які призначалися для київської компанії, фахівці Укрголовдержкарантину виявили західний квітковий трипс. Зараз вантаж затриманий і направлений на знезараження.

Наголошується, що це не перший випадок, коли вітчизняні фахівці фіксують цей карантинний організм саме у вантажах з Голландії.