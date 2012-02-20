До Земельного кодексу внесли зміни

Кабінет Міністрів України 15 лютого ц.р. схвалив законопроект «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо посилення вимог з охорони довкілля при вирішенні питань вилучення (викупу), надання, зміни цільового призначення земельних ділянок».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Секретаріату Кабміну.

У Міністерстві екології і природних ресурсів, яке ініціювало внесення змін до закону, вважають, що їх прийняття і виконання дасть змогу поліпшити стан збереження природно-заповідного фонду. Оскільки будуть створені передумови для недопущення зловживань при рішенні питань про вилучення (викуп), надання, зміну цільового призначення земельних ділянок цінних природоохоронних територій. Усунення правової колізії щодо проведення геологорозвідувальних робіт на землях природно-заповідного фонду дозволить зменшити ризики впровадження відповідних видів діяльності.

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