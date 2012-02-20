В сільське господарство України в 2011 році прямі іноземні інвестиції не надходили - УАК

У 2011 році в сільське господарство України прямі іноземні інвестиції не надходили.

Про це УНІАН повідомили в інформаційному центрі Української аграрної конфедерації (УАК) з посиланням на дані Державної служби статистики.

«Як і очікувалося, і без того мізерні в останні роки прямі іноземні інвестиції в сільське господарство України, в 2011 р. «розходилися домівками», - йдеться в повідомленні.

Наголошують, що згідно з даними Держстату України, за останній рік іноземних інвестицій в цей, чи не найперспективніший сектор економіки, не було, «а 25 млн. дол. з вкладених в попередні роки «повернулися додому!», - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошують, що показник "прямі іноземні інвестиції" - один із основних, що характеризують стан інвестиційного клімату в тих економіках та їх секторах, куди вони спрямовуються, оскільки прямі іноземні інвестиції здійснюються незалежними іноземними юридичними і фізичними особами, що приймають рішення про інвестування, виходячи з їх незалежної оцінки стану законодавства, справедливості судової системи, бізнес-клімату, рівня корупції в країні потенційного вкладення коштів.

За даними УАК, прямі іноземні інвестиції в сільське господарство України в 2005 р. склали 86 млн. дол., в 2006 р. - 95 млн. дол., в 2007 р. - 153 млн. дол., в 2008 р. - 246 млн. дол., в 2009 р. - відтік інвестицій склав 10 млн. дол., в 2010 р. - надійшло 46 млн. дол. інвестицій, а в 2011 р. - відтік склав 25 млн. дол.