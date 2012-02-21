Мінагропрод чекає російських інспекторів для вирішення питання про поставки сиру

Міністерство аграрної політики і продовольства України найближчим часом чекає російських інспекторів для вирішення питання про експорт українського сиру до Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК повідомив у коментарі журналістам.

«Завтра їде (до України – УНІАН) робоча група на чолі з керівником ветеринарної служби агентства. Я думаю, що після вивчення нормативних документів, після вивчення технічних умов наших, найближчим часом буквально після вивчення технічної документації вони направляють технічну інспекцію», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

При цьому він зазначив, що українські підприємства готові до такої інспекції, а також висловив задоволення тим, що кількість підприємств, продукція яких викликає у «Росспоживнагляду» сумнів, не збільшилася.

«Я задоволений тим, що на чергових заводах після проведення аналізів не підтвердилися показники, які могли стати для Росспоживнагляду причиною для запровадження таких санкцій», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

При цьому він висловив сподівання, що «сирну» проблему буде вирішено на початку березня.

«Я хотів би, щоб наступного тижня приїхала інспекція Росспоживнагляду і щоб ми зробили подарунок до 8 Березня жінкам Росії – щоб вони могли купувати наш український сир», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Росспоживнагляд оприлюднив на своєму сайті інформацію про заборону ввезення сирів трьох українських підприємств.

Росспоживнагляд заявив, що в українських сирах виявлено велику кількість пальмової олії. У свою чергу, в Держветслужбі України ці претензії назвали необґрунтованими.