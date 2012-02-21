Податкова міліція має намір ліквідувати тіньовий ринок лікеро-горілчаної продукції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ). З метою недопущення тінізації виробництва і збуту горілки, обласні та районні керівники управлінь податкової міліції одержали завдання впродовж року знищити тіньовий ринок алкогольних напоїв. «Нещодавно ми провели ротацію керівників управлінь, поставивши перед ними чіткі завдання. Одним із цих завдань є ліквідація тіньового ринку лікеро-горілчаної продукції, через який істотно страждає державний бюджет. Резерв надходжень становить менш як 4 млрд. грн.», - заявив начальник податкової міліції Андрій ГОЛОВАЧ. За його словами, впродовж лютого 2012 року співробітники податкової міліції виявили 126 порушень законодавства, в результаті з незаконного обороту було вилучено 1,16 млн. пляшок лікеро-горілчаних виробів.

У 2011 році податкова міліція вилучила товарно-матеріальних цінностей на суму 957,5 млн. грн., зокрема більш як 20 млн. пляшок лікеро-горілчаних напоїв на суму 181,3 млн. грн.

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