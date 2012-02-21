Держземагентство упровадило електронну систему перевірки статусу заяв громадян

Державне агентство земельних ресурсів упровадило електронну систему перевірки статусу заяв громадян, повідомили УНІАН у прес-службі агентства.

Як зазначається у повідомленні, відомство упровадило електронну систему перевірки статусу заяв у рамках переходу на повну автоматизацію процесів.

В агентстві наголосили, що для зручності кожного громадянина, який подав заяву до територіальних органів земельних ресурсів про надання платних адміністративних послуг (реєстрація земельної ділянки, державного акту або договору оренди, визначення кадастрового номера, надання виписки і реєстрації переходу права), відкрито спеціальну програму он-лайн відстеження руху документа і стану його виконання. Система доступна для всіх на офіційному сайті відомства.

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