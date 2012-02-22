Мінагропрод прогнозує урожай зернових у 2012 році на рівні 42-50 млн. тонн

Міністерство аграрної політики і продовольства України прогнозує цього року урожай зернових культур на рівні 42-50 млн. тонн залежно від погодних умов.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 22 лютого, під час брифінгу повідомив міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК. «Враховуючи структуру пересівання, оптимістично ми прогнозуємо на сьогодні валовий урожай зернових близько 50 млн. тонн, песимістичний — у рамках 42 млн. тонн», - зазначив він.

За словами міністра, уряд не має наміру вводити обмеження експорту зернових цього маркетингового року.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду, на пересівання цього року близько 3 млн. га озимих культур державою передбачено 20 млн. грн.