Рівень забезпечення внутрішнього ринку м’ясом у 2012 році становитиме 90% - Мінагропрод

У 2012 році рівень забезпечення внутрішнього ринку України м’ясопродукцією становитиме 90%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 22 лютого, під час брифінгу повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК. За інформацією міністерства, рівень споживання м’ясопродукції в 2012 році становитиме 2,477 млн. тонн, обсяги власного виробництва становитимуть 2,26 млн. тонн. Планується також експортувати м’ясопродукції в обсязі 90 тис. тонн, імпортувати - 217 тис. тонн.

У відомстві зазначають, що завдяки нарощуванню внутрішнього виробництва імпорт м`яса в Україну в 2011 році скоротився на 40%.

Так, цього року планується виробити 410 тис. тонн яловичини, 750 тис. тонн свинини й 1,06 млн. тонн м`яса птиці. Передбачається експортувати 10 тис. тонн яловичини, 15 тис. тонн свинини і 62 тис. тонни м`яса птиці. Структура імпорту м`яса буде такою: 20 тис. тонн яловичини, 130 тис. тонн свинини і 60 тис. тонн м`яса птиці.

«Коливання цін на м`ясну продукцію ми не розглядаємо», - зазначив М.ПРИСЯЖНЮК, говорячи про вартість м`яса на внутрішньому ринку.