Кабмін виділив 190 млн. грн. на захист сіл від шкідливої дії вод

Кабінет міністрів виділив 190 млн. грн. на захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства екології і природних ресурсів України.

Як зазначається в повідомленні, це передбачено прийнятою на сьогоднішньому засіданні уряду постановою “Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 137”, що була розроблена Мінприроди.

Документ приводить у відповідність Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення заходів щодо захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь до змін, які відбулися в нормативно-правовому полі, а також поширює дію Порядку на запроваджену у 2012 році нову бюджетну програму «Комплексний протипаводковий захист в басейні р. Тиса у Закарпатській області».

За двома бюджетними програмами, на які поширюється дія Порядку, у 2012 році передбачено видатки на загальну суму 190 млн. грн., у тому числі із загального фонду державного бюджету у сумі 100 млн. грн. та із спеціального фонду державного бюджету у сумі 90 млн. грн., поінформували у Мінприроди. Відповідальним виконавцем бюджетних програм є Держводагентство.

Одночасно проектом передбачається втрата чинності Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для ведення державного моніторингу поверхневих вод, водного кадастру, проведення паспортизації, управління водними ресурсами, у зв’язку з ліквідацією відповідної бюджетної програми.

У зв’язку з переглядом Плану заходів із захисту від шкідливої дії вод на 2012 рік погоджено доповнити перелік робіт, які можуть виконуватись з метою захисту від шкідливої дії вод, позицією: “Виконання днопоглиблювальних робіт на р. Дніпро у межах м. Київ”.

Потреба у таких змінах пов’язана з необхідністю виконання комплексу робіт з екологічного оздоровлення р. Дніпро у межах міста Київ у зв’язку із підготовкою до проведення Євро-2012, зазначили в Мінприроди. За їх даними, заходами передбачено розчистка ріки від донних наносів, сміття, гілля тощо.

Свого часу бюджетну програму, спрямовану на захист від шкідливої дії вод в межах міст реалізував Мінрегіонбуд, проте на сьогодні вона ліквідована, додали в Мінприрод