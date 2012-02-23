ВР ухвалила закон про створення мережі лабораторій з визначення вмісту ГМО у продукції

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон «Про внесення змін до Закону України “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 324 народних депутата із 413 зареєстрованих в сесійній залі.

Закон передбачає, що суб’єкти господарювання, які вперше вводять в обіг продукцію, що містить ГМО або отримана з їхнім використанням, складають у довільній формі письмову декларацію, в якій в обов’язковому порядку зазначаються відомості про суб’єкта господарювання, те, що така продукція містить ГМО або отримана з їхнім використанням, а також наводиться номер такої продукції у Державному реєстрі ГМО.

Суб’єкти господарювання під час проведення всіх операцій з передачі продукції, що містить ГМО або отримана з їхнім використанням, забезпечують надання суб’єктам господарювання, яким вони передають таку продукцію, копії декларації.

Такі суб’єкти зобов’язані зберігати протягом п’яти років з дня передачі продукції, що містить ГМО або отримана з їхнім використанням, декларацію або її копію, а також документацію, яка дає змогу ідентифікувати суб’єкта господарювання, який передав їм відповідну продукцію, суб’єкта господарювання, якому вони передали відповідну продукцію.

З метою здійснення державного контролю за обігом ГМО та продукції, що отримана з використанням ГМО, центральні органи виконавчої влади, відповідальні за виконання цього закону, створюють за відповідними напрямами, мережу випробувальних лабораторії з визначення вмісту ГМО у продукції.

Положення про мережу випробувальних лабораторій з визначення вмісту ГМО у продукції затверджується Кабінетом міністрів України. Науково-методична координація діяльності випробувальних лабораторій з визначення вмісту ГМО у продукції здійснюється науково-методичним центром з питань випробувань ГМО.

Положення про науково-методологічний центр з питань випробувань ГМО затверджується Кабміном.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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