На охорону земель у 2011 р. було спрямовано 45,3 млн. грн. із передбачених 338 млн. грн.

В Україні на заходи щодо охорони земель у 2011 році було направлено 45,3 млн. грн. із передбачених 338,1 млн. грн. регіональними програмами, повідомили УНІАН у прес-службі Державного агентства земельних ресурсів.

В агентстві зазначили, що загальна площа земель, що потребують консервації, досягає 1,1 млн. га, з них 644,2 тис. га - деградовані, 432,1 тис. га - малопродуктивні та 11,9 тис. га — техногенно забруднені землі.

Протягом минулого року здійснено консервацію 2,3 тис. га земель, із них 0,9 тис. га шляхом заліснення і 1,4 тис. га - залуження. На сьогодні лише 18,1 тис. га земель перебувають у стадії консервації.

За даними відомства, всього площа порушених земель у державі становить 144 тис. га, з них минулого року порушено 1,2 тис. га. При цьому рекультивовано 571,1 га таких земель, із них понад 63% становлять сільськогосподарські угіддя. Загальна площа земель, що перебувають у стадії рекультивації, становить 6,6 тис. га.

Крім того, потребують покращення 270,8 тис. га малопродуктивних земель. Минулого року покращено 1,9 тис. га таких угідь.

В агентстві зазначили, що в 2011 році було побудовано й реконструйовано 10,2 км протиерозійних гідротехнічних споруд, 20 протиерозійних ставків загальною площею 6,7 га і 8 водоскидних споруд. Крім того, 16 об`єктів перебувають у стадії будівництва.

У Держземагентстві нагадали, що основним джерелом фінансування заходів щодо охорони земель є кошти, що надходять до відповідних місцевих бюджетів у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського й лісогосподарського виробництва.

Зокрема, в 2011 році за рахунок коштів, що надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського й лісогосподарського виробництва, на охорону земель використано 37 млн. грн., що становить 6% від загальної суми коштів, що надійшли на рахунки відповідних місцевих рад у порядку відшкодування втрат.