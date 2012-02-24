Кабмін створив територіальні органи Держветфітослужби

Кабінет Міністрів України створив територіальні органи Державної ветеринарної і фітосанітарної служби.

Про це йдеться в постанові №125 від 22 лютого ц.р., розміщеній на урядовому порталі.

Як сказано в документі, територіальні органи відомства створюються шляхом перетворення територіальних органів Державного комітету ветеринарної медицини, а також шляхом злиття державних інспекцій з карантину рослин і державних інспекцій захисту рослин.