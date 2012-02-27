Ще 4 українським підприємствам заборонено експорт сирів до Росії

Москва. Ще 4 українським підприємствам заборонили експорт сирів до Росії.

Про це УНІАН повідомила співробітник прес-служби Росспоживнагляду Любов ВОРОПАЄВА. «Дійсно, Росспоживнагляд заборонив ще 4-м українським підприємствам поставляти сир на територію Росії. До цього списку потрапили - Баштанський і Лозовський сирзаводи, «Бель Шостка Україна» і Хмельницька маслосирбаза», - сказала Л.ВОРОПАЄВА.

При цьому вона відмовилася повідомити причини такого рішення і порадила звернутися до Посольство України.

Водночас, у Посольстві України в Москві повідомили, що Росспоживнагляд ще не надіслав офіційного повідомлення про своє рішення, хоча і знають, що його прийнято.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Росспоживнагляд оприлюднив на своєму сайті інформацію про заборону ввезення сирів трьох українських підприємств – ПрП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.).

Росспоживнагляд заявив, що в українських сирах виявлено велику кількість пальмової олії. У свою чергу, у Держветслужбі України ці претензії назвали безпідставними.

Під час робочої поїздки 8-9 лютого міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК зустрівся з керівником Федеральної служби з нагляду у сфері захисту прав споживачів і добробуту людини (Росспоживнагляд) Геннадієм ОНИЩЕНКОМ і обговорив питання поставок сирних продуктів українських виробників на ринок Росії. Також вони домовилися про проведення інспекції українських виробників сиру.

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