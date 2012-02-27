Нова заборона на експорт сиру призведе до зниження закупівельних цін на молоко - переробники

Заборона ще 4 українським підприємствам експортувати сири до Російської Федерації призведе до незначного зниження закупівельних цін на молоко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві голова Ради директорів ДП «Мілкіленд-Україна» Анатолій ЮРКЕВИЧ. «Це призведе до невеликого зниження ціни на молоко, але ця ціна молока не включатиме дотацію і ПДВ. За рахунок дотації і ПДВ це покриватиметься і компенсуватиметься. Тому буде зниження, але воно не буде смертельним і дуже глибоким», - повідомив А.ЮРКЕВИЧ. При цьому він зазначив, що ціна на молоко вже знизилася, і наразі відбувається процес врегулювання балансу. Зниження цін мало регіональний характер - у тих містах, де розташовані підприємства, яким було заборонено експорт продукції.

Директор ТОВ «Агропродукт» Володимир ХВОСТОВ зазначив, що після заборони експорту українських сирів до РФ закупівельні ціни на молоко знизилися з 4,3 грн. до 3,6-3,7 грн./л з дотацією, але на полиці в торговельних мережах ціни не змінилися. Він наголосив, що для виробника це катастрофа, і без сирного сегменту підняти ціну на молоко переробники не зможуть.

Заступник міністра аграрної політики і продовольства України Олександр СЕНЬ зазначив, що ціна на молоко від населення знизилася з 2,5 грн. до 2-2,1 грн./л.

«Це не тільки питання, що ті заводи, які експортують сир, опустять ціну. Опускають «під шумок» ціну сьогодні всі, навіть ті, хто може працювати за ціною 3,8-4 грн./л. Це призведе до одного - люди почнуть просто вирізати поголів`я», - зазначив президент Асоціації виробників молока України Андрій ДИКУН. А.ЮРКЕВИЧ також повідомив, що в короткостроковій перспективі можуть знизитися ціни на сири. «Це буде короткострокове зниження, коли потрібно буде розпродати ті залишки, які готувалися до продажу на території Російської Федерації. Однак потім ціна в довгостроковому плані залишиться така сама, тому що вона покриває ту норму ціни на молоко, яку ми маємо зараз», - зазначив А.ЮРКЕВИЧ. «Я не думаю, що буде різке зниження цін, найімовірніше, будуть акційні розпродажі тих запасів і наявних надлишків», - сказав він.

Щодо врегулювання ситуації з поставками українських сирів до Росії, А.СЕНЬ зазначив, що відомство ще не має офіційної інформації від російської сторони, але щойно документи будуть одержані, розпочнеться робота з розблокування експорту і продукції цих 4 підприємств.

Як повідомляв УНІАН, з 27 лютого заборону на імпорт сирів запроваджено для Баштанського і Лозовського сирзаводів, «Бель Шостка Україна» і Хмельницької маслосирбази. При цьому Росспоживнагляд не повідомив причин такого рішення. Водночас у Посольстві України в Москві повідомили, що Росспоживнагляд ще не надіслав офіційного повідомлення про своє рішення, хоч і знають, що воно прийняте.

Нагадаємо, 8 лютого Росспоживнагляд оприлюднив на своєму сайті інформацію про заборону ввезення сирів трьох українських підприємств – ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.).

Росспоживнагляд заявив, що в українських сирах виявлено велику кількість пальмової олії. У свою чергу, в Держветслужбі України ці претензії назвали безпідставними.

У ході робочої поїздки 8-9 лютого міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК зустрівся з керівником Федеральної служби з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд) Геннадієм ОНИЩЕНКОМ і обговорив питання поставок сирних продуктів українських виробників на ринок Росії. Також вони домовилися про проведення інспекції українських виробників сиру.