У найближчі дні в Україну повернуться морози, а з 1-4 березня прогнозують потепління

В найближчі дні в Україну повернуться морози: до 10° вночі і до 5° вдень, але не надовго.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві директор Українського гідрометеорологічного центру Міністерства надзвичайних ситуацій Микола КУЛЬБІДА.

“Протягом найближчих днів ми чекаємо певне зниження температури повітря в Україні до невеликих мінусів, які будуть сягати вночі від 3 до 10 градусів морозу і в денні години - від 0 до 5 градусів морозу. І така ситуація протримається не дуже довго. З 1 по 4 березня можна чекати в Україні чергове потепління на 2-5 градусів”, - сказав він.

Далі, за інформацією М.КУЛЬБІДИ, знову прогнозується невелика хвиля похолодання - з 4 по 7 березня. А вже з 7 по 14 березня слід очікувати підвищення температури: вночі невеликі мінуси - від 1 до 6, в денні години – від 0 до 5 градусів тепла.

“Таким чином можна говорити про те, що в цей найближчий період активного наростання температурного режиму не буде в Україні. Опади, які будуть випадати, - це буде переважно сніг та мокрий сніг. Але кількість цих опадів буде невелика і вона не внесе суттєвих змін в ту ситуацію, яка зараз складається в Україні”, - зазначив М.КУЛЬБІДА щодо прогнозованого весняного водопілля.

Цей процес, за його словами, вже розпочався на річках Західного регіону України.

“Це водопілля розвивається досить повільно. Поки що це стосується річок Закарпаття, басейну Дністра, Західного Бугу. А також частково Верхньої Прип’яті і приток Прип’яті”, - сказав він.

Щодо річок за межами України - на території Білорусі, а також Росії, то М.КУЛЬБІДА поінформував, що там найближчим часом суттєвих змін в снігонакопиченні, згідно з прогнозами, не відбудеться.

Максимальні запаси води в сніговому покриві на території України, за його словами, близькі до норми цього періоду.

Після 5 березня в МНС зможуть більш точно сказати, якого рівня повінь загрожує цього року Україні, але в будь-якому випадку це буде або низька, або мала повінь.

Зі свого боку присутній на прес-конференції заступник голови Держводагентства Олексій ЧУНАРЬОВ запевнив, що на сьогоднішній день достатньо вільної ємності в Київському та Каневському водосховищах, щоб прийняти повеневу воду.

Також зазначалось, що погодна ситуація в Криму, на акваторії Чорного та Азовського морів не буде відрізнятися суттєво від погоди в інших регіонах України. “На найближчі два тижні переважно невеликі опади у вигляді мокрого снігу прогнозуються. За температурного режиму, який складатиме в нічні години від 3 до 8 градусів морозі, в денні години – близько 0. З підвищенням температури протягом 4-7 березня там можна чекати температуру вночі близько 0, вдень – від 1 до 6 градусів тепла”, - сказав М.КУЛЬБІДА.

“Якихось активних циклонічних утворень, які б спричинювали комплекс небезпечних явищ на акваторії Чорного та Азовського морів, ми не чекаємо. Таким чином це буде звичайний, типовий розвиток ситуації для кінця лютого - початку березня”, - прокоментував він.