Нормативну грошову оцінку землі проведено в 93,1% населених пунктів

В Україні нормативну грошову оцінку землі проведено в 27 737 населених пунктах на площі 7,2 млн. га, що становить 93,1% їх загальної кількості і 95,4% їх загальної площі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного агентства земельних ресурсів України.

Як вказується у повідомленні, минулого року нормативну грошову оцінку землі проведено в 2277 населених пунктах України.

Зокрема, нормативну грошову оцінку в Києві, Севастополі, населених пунктах Волинської, Донецької, Запорізької, Київської, Одеської, Рівненської і Сумської областей проведено в повному обсязі; у містах обласного значення — на 99,4% їх загальної кількості; у містах районного значення — на 91,4%; у селищах — на 92,7%; у селах — на 93,1% їх загальної кількості.

В агентстві відзначили, що на стадії завершення ці роботи перебувають у населених пунктах Черкаської (99,9% їх загальної кількості), Тернопільської (99,6%), Івано-Франківської (99,5%), Полтавської (99,4%) областей.