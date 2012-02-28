Україна в 2011 році скоротила імпорт м'ясної і молочної продукції

У 2011 році Україна скоротила обсяг імпорту м`ясної і молочної продукції на 132 тис. тонн і 25 тис. тонн відповідно.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства України.

За інформацією директора департаменту тваринництва Андрія ГЕТІ, таких результатів вдалося досягти завдяки зростанню вітчизняного виробництва.

«Минулого року в Україну імпортували 246 тис. тонн м`яса. Основними постачальниками стали Бразилія, Польща і Німеччина. У структурі імпорту переважало м`ясо птиці і свинина. Якщо ж говорити про експорт, то в 2011 році Україна експортувала 80 тис. тонн м`яса в Росію, Білорусь, Казахстан і Молдови», - повідомив А.ГЕТЯ.

«Імпорт молока і молокопродуктів у 2011 році зменшився на 25 тис. тонн, порівняно з позаминулим роком, і склав 248 тис. тонн. Основні постачальники продукції на вітчизняний ринок - Росія, Польща, Білорусь, Франція і Німеччина», - повідомив А.ГЕТЯ.

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