Мінагропрод: у 2012 році виробництво м'яса і молока в Україні треба збільшити на 2-3%

Міністерство аграрної політики і продовольства України вважає за необхідне збільшити виробництво м`яса і молока на 2-3% в 2012 році.

Про це УНІАН повідомила прес-служба міністерства з посиланням на заступника міністра аграрної політики і продовольства України Олександра СЕНЯ. «Ми вважаємо за необхідне наростити виробництво (м`ясо-молочної продукції — УНІАН) як мінімум на 2-3%. Утім, це не межа, оскільки ми працюватимемо над тим, щоб збільшити цей показник. Ті заходи, які приймалися до сьогоднішнього дня, вже дали свій результат, оскільки за січень 2012 року виробництво молока зросло більш ніж на 4%, порівняно з відповідним періодом минулого року, і склало 591,2 тис. тонн», - відзначив О.СЕНЬ.

Він заявив, що в 2011 році головним завданням міністерства було стабілізувати ситуацію в сільгосппідприємствах, зайнятих у м`ясо-молочній галузі країни. Поточний рік, за словами заступника міністра, має стати періодом активного розвитку молочного тваринництва, на що в державному бюджеті вже передбачені відповідні дотації. Таким чином, має зрости і виробництво м`ясо-молочної продукції.