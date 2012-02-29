Цього тижня у Києві відбудеться 14 сільськогосподарських ярмарків
У Києві 2 і 3 березня відбудеться 14 традиційних сільськогосподарських ярмарків, на яких буде широко представлена продукція фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств Київської та інших областей.
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, 2 березня, у п’ятницю, ярмарки відбудуться:
- у Голосіївському районі на просп. Академіка Глушкова, 31-А;
- у Дніпровському районі на вул. Гродненській, 1/35-5;
- у Подільському районі на просп. Правди, 5-11;
- у Солом’янському районі на вул. Освіти, 8-20.
3 березня, у субботу, ярмарки пройдуть:
- у Голосіївському районі на Стратегічному шосе, 2-6;
- у Дарницькому районі на вул. П.Григоренка, 32-Д;
- у Деснянському районі на вул. О.Сабурова (в межах вул. Бальзака та
просп. Маяковського);
- у Дніпровському районі на вул. А.Бучми;
- в Оболонському районі на вул. М.Майорова, 1-5;
- у Печерському районі на вул. Червоноармійській, 121;
- у Подільському районі на просп. Г.Гонгадзе, 18-32;
- у Святошинському районі на вул. М.Семашка, 21;
- у Солом’янському районі на вул. Стадіонній;
- у Шевченківському районі на вул. Татарській, 32-36.
Продукція реалізовуватиметься за цінами на 10-15% нижчими, ніж у роздрібній торговельній мережі та на ринках міста.