Цього тижня у Києві відбудеться 14 сільськогосподарських ярмарків

У Києві 2 і 3 березня відбудеться 14 традиційних сільськогосподарських ярмарків, на яких буде широко представлена продукція фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств Київської та інших областей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, 2 березня, у п’ятницю, ярмарки відбудуться:

- у Голосіївському районі на просп. Академіка Глушкова, 31-А;

- у Дніпровському районі на вул. Гродненській, 1/35-5;

- у Подільському районі на просп. Правди, 5-11;

- у Солом’янському районі на вул. Освіти, 8-20.

3 березня, у субботу, ярмарки пройдуть:

- у Голосіївському районі на Стратегічному шосе, 2-6;

- у Дарницькому районі на вул. П.Григоренка, 32-Д;

- у Деснянському районі на вул. О.Сабурова (в межах вул. Бальзака та

просп. Маяковського);

- у Дніпровському районі на вул. А.Бучми;

- в Оболонському районі на вул. М.Майорова, 1-5;

- у Печерському районі на вул. Червоноармійській, 121;

- у Подільському районі на просп. Г.Гонгадзе, 18-32;

- у Святошинському районі на вул. М.Семашка, 21;

- у Солом’янському районі на вул. Стадіонній;

- у Шевченківському районі на вул. Татарській, 32-36.

Продукція реалізовуватиметься за цінами на 10-15% нижчими, ніж у роздрібній торговельній мережі та на ринках міста.