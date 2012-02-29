Для виробників молока розроблять механізм адресної дотації

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив міністру аграрної політики і продовольства Миколі ПРИСЯЖНЮКУ терміново розробити механізм цільової адресної дотації з наявних бюджетних ресурсів виробникам молока, які зазнають економічно необґрунтованих збитків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ сказав сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

«Протягом кількох днів в окремих областях України спостерігається зменшення закупівельних цін на молоко. Проте відповідного зниження цін на молочні продукти в магазинах громадяни не бачать. Я вважаю, що Міністерство аграрної політики і продовольства і окремі керівники обласних адміністрацій без належної уваги поставилися до проблеми, яка виникла. Не відреагували на неї», - сказав М.АЗАРОВ. Він підкреслив, що для сімей, які мають корів, продаж молока дуже важлива і постійна стаття доходів. Він також відзначив, що люди почали втрачати від 30 до 70 копійок на літрі молока. «Це відчутний удар по сімейних бюджетах. І одночасно втрата зацікавленості тримати корів. Адже доходи іноді вже не покривають витрати. Продовження такої тенденції загрожує також тим, що селяни почнуть «скидати» поголів`я». А це абсолютно неприйнятно», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Він відзначив також необхідність здешевлення кормів для виробників молока. Також прем`єр вважає за необхідне переглянути підходи до державної підтримки молочного тваринництва.

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