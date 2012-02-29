Збитки аграріїв від загибелі 3,5 млн. га озимих оцінюються в 4 млрд. грн. - УКАБ

Збитки аграріїв від загибелі 3,5 млн. га озимих культур оцінюються в 4 млрд. грн.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН генеральний директор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Володимир ЛАПА.

«В цілому, якщо говорити про втрати приблизно до 3,5 млн. га (озимих культур — УНІАН), а всі в Україні приблизно погоджуються, що такий рівень втрат може бути актуальним навесні, то ми можемо говорити про фінансові втрати сільгоспвиробників до 4 млрд. грн.», - сказав В.ЛАПА.

Нагадаємо, за даними Міністерства аграрної політики і продовольства України, цього року аграрії вимушені будуть пересівати 3,5 млн. га озимих культур, зокрема 3 млн. га зернових і 0,5 млн. га технічних культур.

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