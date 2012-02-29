Україна заборонила ввезення свинини й молочної продукції з Білорусі

Україна заборонила ввезення на територію країни свинини з Білорусі у зв`язку із загрозою занесення африканської чуми свиней (АЧС).

Як повідомили УНІАН у Державній ветеринарній і фітосанітарній службі України, відповідне рішення було ухвалене головним державним інспектором ветеринарної медицини України 29 лютого.

Заборона має тимчасовий характер і введена до з`ясування причин, через які в одному з сіл Білорусі було знищено все поголів`я свиней.

«Рішенням головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 29.02.2012 № 15-2-23/1654 тимчасово, до з`ясування обставин, заборонено ввезення на територію України сприйнятливих до АЧС тварин, продукції та сировини з них із Республіки Білорусь», - говориться в повідомленні Держветфітослужби.

У повідомленні зазначається, що 16 лютого в с. Незнаново Новогрудського району Гродненської області Білорусі було вилучене і знищене (спалено) все поголів`я свиней з приватних господарств громадян.

Водночас, відповідно до заяв Міністерства сільського господарства Білорусі та департаменту ветеринарного і продовольчого контролю республіки, зазначені дії були здійснені в рамках навчання з боротьби з африканською чумою свиней.

«Враховуючи те, що Республіка Білорусь входить в Митний союз, що у свою чергу тягне за собою відсутність митного і ветеринарно-санітарного контролю при перетині державного кордону з Російською Федерацією, де впродовж останніх 5 років відзначається складна епізоотична ситуація з африканською чумою свиней, і зважаючи на значну кількість спалахів цього захворювання в Центральному (прикордонному з Республікою Білорусь) федеральному окрузі РФ минулого року, існує вірогідність того, що випадок у с. Незнаново зумовлений занесенням збудника африканської чуми свиней до Республіки Білорусь», - говориться в повідомленні Держветфітослужби.

На сьогоднішній день АЧС є загрозою не тільки для біологічної, а й продовольчої безпеки України, відзначають українські ветеринари.

Як зазначається в повідомленні відомства, «у разі занесення збудника АЧС на територію нашої країни може бути заборонено експорт зерна, знищено значне поголів`я свиней, будуть реалізовані інші обмежувальні заходи, які матимуть надзвичайно негативні економічні наслідки. Ситуація, що склалася в РФ, а на сьогодні невизначеність щодо цього захворювання в Республіці Білорусь, створює загрозу біобезпеці України».

За інформацією російських ЗМІ, 15 лютого ц.р. вірус африканської чуми свиней виявлено на території мисливського господарства "Замуровське" Волгоградської області.

26 січня ц.р. спалах АЧС зафіксовано в Краснодарському краю - в станиці Полтавській Красноармійського району.

Спалахи АЧС виникають на Кубані з 2008 року. За останні два роки масштаби цього захворювання зросли в рази.

З 2007 року АЧС зареєстровано на території 21 суб`єкта РФ, з тих пір виявлено більш як 200 неблагополучних пунктів. У 2011 році вірус серед домашніх свиней зареєстровано в Ставропольському і Краснодарському краях, Волгоградській, Ростовській, Нижньогородській, Ленінградській, Мурманській, Архангельській, Тверській і Курській областях, у Калмикії.

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Держветфітослужба тимчасово припинила ввезення до України молокопродукції з Білорусі

Із 1 березня Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України тимчасово припинила ввезення на територію України молока і молочних продуктів із Республіки Білорусь.

Як повідомили УНІАН у Держветфітослужбі, таке рішення обумовлене систематичним порушенням ветеринарно-санітарних вимог України при імпорті продукції з Білорусі.

У повідомленні зазначається, що впродовж лютого цього року при здійсненні державного ветеринарно-санітарного контролю молочних продуктів, які імпортуються з Республіки Білорусь, були зафіксовані систематичні порушення ветеринарно-санітарних вимог України. Зокрема, виявлено перевищення максимально допустимих рівнів залишків ветеринарних препаратів у молочних продуктах білоруських виробників.

Це, у свою чергу, свідчить про системні порушення і недостатній контроль з боку компетентного органу Республіки Білорусь за використанням ветеринарних препаратів і дотриманням підприємствами Білорусі вимог країни-імпортера, відзначають у Держветфітослужбі.

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