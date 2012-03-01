Голову Одеської облспоживспілки випустили з ізолятора під підписку про невиїзд

Голову Одеської облспоживспілки Івана НЕГОДУ випустили з ізолятора тимчасового утримання.

Про це УНІАН повідомили в облспоживспілці.

Як зазначають у повідомленні, у вівторок, 28 лютого, Приморський районний суд постановив відмовити слідчому Шевченківського відділу міліції Вікторії МЕЛЬНИЧЕНКО в обранні запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою для І.НЕГОДИ. В той же день голову облспоживспілки випустили з ізолятора, де провів 13 діб, під підписку про невиїзд.

У своїй постанові Приморський районний суд зазначив, що слідство так і не змогло довести необхідність утримання І.НЕГОДИ під вартою. «Органи досудового слідства не надали суду достатньо даних про те, що І.НЕГОДА має намір переховуватися від органів слідства і суду, - йдеться в постанові суду. - Дані органів досудового слідства мають характер припущення і не підтверджені певними матеріалами кримінальної справи». Крім того, суд підкреслив, що раніше Апеляційний суд Одеської області вже ухвалив змінити запобіжний захід для І.НЕГОДИ на підписку про невиїзд. У постанові зазначено, що слідчий, у зв`язку з рішенням апеляційного суду, у своєму поданні повинна була ставити питання про зміну раніше обраного запобіжного заходу, а не обрання нового.

Відразу ж після оголошення рішення суду Правління Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілка), яке виражає інтереси 500 тисяч жителів України, привітало свого колегу з таким рішенням суду і довгоочікуваним поверненням додому до рідних. «Через кілька днів І.НЕГОДА святкуватиме свій 68-й день народження, і ми щиро раді, що він зможе це зробити вдома. Ми так само щиро сподіваємося, що справедливість і неупередженість будуть збережені і нам вдасться відновити ділову репутацію нашого колеги, який завжди був шанованою людиною як у нас в організації, так і у себе в Одеській області", - заявив голова правління Укоопспілки Владислав ГОНЧАРЕНКО.

Як повідомлялося раніше, Правління Укоопспілки звернулося до прокурора Одеської області з проханням взяти під особистий контроль ситуацію із затриманням голови облспоживспілки.

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