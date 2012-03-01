АМК рекомендував птахофабрикам утриматися від необґрунтованих цін на яйця

Антимонопольний комітет України рекомендував 30 птахофабрикам і 9 ритейлерам утриматися від встановлення економічно необгрунтованих цін на курячі яйця.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалено сьогодні в ході засідання АМКУ.

Ці вимоги стосуються підприємств-виробників, які входять до груп «Авангард», «Овостар-Юніон», «Інтер», а також роздрібних торгових мереж ТОВ «Фудмаркет», ТОВ «Еко», ТОВ «Метро кеш енд керрі - Україна», ПАТ «Фуршет», ТОВ «Ашан-Україна гіпермаркет», групи компаній Fozzy Group, ТОВ «Пакко-холдинг», ПІІ «Білла-Україна» і ТОВ «АТБ-маркет».

За даними АМКУ, суб`єкти господарювання, які входять до цих груп виробників, а також вказані торгові мережі мають ознаки домінуючого положення на відповідних регіональних ринках.

У рекомендаційному листі, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН, йдеться, що впродовж грудня 2011 року відпускні ціни на яйця зросли на 4%. При цьому в лютому 2012 року птахофабрики підвищили оптово-відпускні ціни на яйця курячі майже на 18%.

Середні роздрібні ціни на яйця в грудні 2011 року, порівняно з листопадом 2011 року, зросли на 6% і становили 8,64 грн. за десяток.

При цьому на початок лютого різниця між оптово-відпускними цінами і роздрібними цінами на яйця становила майже 39%, хоча на початок січня ця різниця становила 18%.

Зазначається, що серед об`єктивних причин зростання оптово-відпускних цін на яйця виробники назвали зростання виробничих витрат, зокрема, комбікормів або фуражного зерна, а також енерговитрат.

При цьому АМКУ провів дослідження й встановив, що середні ціни на фуражне зерно, шрот соняшнику та солі, які є основою для комбікормів для птиці, впродовж грудня 2011 – лютого 2012 року суттєво не змінювалися й не могли стати причиною зростання рівня оптово-відпускних цін на яйця в лютому 2012 року.

При цьому зазначається, що обсяг виробництва й продажу яєць у грудні 2011 та січні 2012 року демонструє відсутність підвищеного попиту на курячі яйця в цей період.

«Таким чином, аналіз економічної ситуації на ринку яєць курячих із грудня 2011 року по лютий 2012 року включно показав відсутність об`єктивних економічних причин, які могли б зумовити суттєве зростання цін на курячі яйця», - йдеться в рекомендаційному листі АМКУ, адресованому птахофабрикам.

У зв`язку з цим, АМКУ рекомендував виробникам і роздрібним мережам «утриматися від здійснення дій щодо встановлення оптово-відпускних цін на яйця курячі, які неможливо було б встановити за умови існування значної конкуренції на ринку, зокрема, впродовж березня-квітня 2012 року».

Зазначається, що про результати розгляду цих рекомендацій компанії зобов`язані повідомити АМКУ в десятиденний термін із дня їх отримання.

В АМКУ підкреслили необхідність виконання цих рекомендацій і забезпечення цінової стабільності на ринку курячих яєць напередодні великодніх свят.

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