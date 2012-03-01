Держветфітослужба розказала, коли знімуть заборону на ввезення свинини з Білорусі

Перший заступник Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України Володимир ГОРЖЕЄВ розповів, що заборону на ввезення в Україну свинини з Білорусі буде знято після надання доказів того, що на території Білорусі немає ознак африканської чуми свиней.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції.

«... Їх (фактів африканської чуми свиней на території Білорусі - УНІАН) не виявлено. Ми говоримо про велику вірогідність занесення збудника з Російської Федерації...» - сказав він.

За словами В.ГОРЖЕЄВА, не виключено, що інспектор Держветфітослужби України поїде до Білорусі, щоб на місці упевнитися у тому, що там немає цієї хвороби. У той же час, Україна майже не імпортує з Білорусі м`ясних продуктів, нагадав він.

Також В.ГОРЖЕЄВ повідомив, що для того, щоб відновити імпорт в Україну молока, білоруська сторона повинна надати гарантії, що її продукція контролюється відповідними державними органами. «Білоруська сторона повинна надати всі гарантії у тому, що фахівці ветеринарної медицини Республіки Білорусь повністю контролюють ситуацію щодо здоров`я тварин, хвороб тварин, вмісту антибіотиків у сировині і в готовій продукції, що всі ці процеси з їх сторони контролюються», - зазначив В.ГОРЖЕЄВ.

За його словами, гарантії можуть бути як документальними, або ж це буде поїздка українських фахівців до Білорусі.

Він також нагадав, що обсяги імпорту молочної продукції з Білорусі залежать від сезону, і коливаються на рівні 1 тис. тонн на місяць.

Як повідомляв УНІАН, з 1 березня Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України тимчасово припинила ввезення на територію України молока і молочних продуктів з Республіки Білорусь.

Крім того, з 29 лютого Україна тимчасово заборонила ввезення на територію країни свинини з Білорусі у зв`язку із загрозою занесення африканської чуми свиней.