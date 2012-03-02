Фірташ: вертикальна кооперація агропідприємств дозволить залучити інвестиції у сільське господарство

Голова Федерації роботодавців України Дмитро ФІРТАШ вважає, що найбільш ефективним способом залучення інвестицій у сільське господарство є вертикальна кооперація агропідприємств. Таку думку він висловив сьогодні під час зустрічі з бізнес-активом і керівництвом Черкаської області.

Для закупівлі техніки, впровадження високоефективних технологій необхідні багатомільярдні інвестиції. «Найефективніше рішення – кооперація підприємств для вибудовування вертикальних виробничих ланцюжків: від вирощування сировини до її переробки і збуту», – цитує Д.ФІРТАША прес-служба Федерації.

За словами голови ФРУ, Федерація роботодавців може представити нові можливості для кооперації постачальникам сільськогосподарської сировини, підприємствам сільськогосподарського машинобудування, харчовій промисловості, транспортним, торговим компаніям.

На зустрічі також наголошувалося, що на сьогодні продуктивність сільського господарства в Україні у 2-3 рази нижча, ніж у країнах Західної Європи. У зв`язку з цим Д.Фірташ відзначив, що потрібно «…йти на півкроку-крок попереду наших конкурентів ... залучати не просто нові, а найсучасніші технології. По суті, ми повинні зробити технологічну революцію в сільському господарстві, вивести галузь на новий рівень розвитку», – відзначив голова Федерації роботодавців.

За словами Д.Фірташа, в Україні потрібно серйозно наростити обсяги виробництва сільгосппродукції, розвивати переробну промисловість, сільськогосподарське машинобудування і збільшувати експорт напівфабрикатів та готової продукції.

«...якщо ми будемо розвивати аграрний сектор, то він, у свою чергу, дасть розвиток іншим галузям: харчовій промисловості, транспорту, хімії», – наголосив голова українських роботодавців. Крім того, зростання виробництва сільгосппродукції дозволить скоротити імпорт продовольства.

Д.Фірташ також нагадав, що за останні роки в Україні зникло 360 сіл, підйом сільського господарства зможе дати поштовх розвитку сільських регіонів. «Україна може стати одним із лідерів з експорту продовольства у світі. І тут ключову роль повинні зіграти регіони, де добре розвинена аграрна промисловість», - підсумував Д.Фірташ.

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