Центр споживчих експертиз «ТЕСТ» поставив "відмінно" курячій приправі «Мівіна»

Куряча приправа «Мівіна» отримала оцінку «відмінно» за результатами дослідження, проведеного науково-дослідним центром незалежних споживчих експертиз «ТЕСТ».

«ТЕСТ» провів тестування п`яти зразків курячих приправ, які купили в магазинах Києва. Перевіряли склад приправ, їх маркування та упаковку. За всіма пунктами тестування куряча приправа «Мівіна» отримала загальну оцінку «відмінно».

Дегустацію приправ вирішили провести, приготувавши їх у вигляді бульйону, відповідно до рекомендацій на упаковках. Дегустація продукту також підтвердила високу якість курячої приправи «Мівіна». Дослідники відзначили її виражений овочевий аромат і насичений смак.

«Результати незалежного тестування курячої приправи «Мівіна» ще раз підтверджують високу якість нашої продукції (зовсім недавно рецептура приправ ТМ «Мівіна» була оновлена і покращена). Кожна господиня використовує в домашній кулінарії приправи і спеції, намагаючись надати стравам особливий смак і аромат. Ми добре розуміємо, що дуже важливим для сучасних господинь є питання натуральності та безпеки використовуваних приправ», - сказав Володимир ВЕНДЛ, керівник кулінарного напрямку Nestlé в Україні та Молдові.

Довідково. Nestlé почала свою діяльність в Україні у 1994 році з відкриття представництва. З того часу компанія просуває такі міжнародні бренди, як NESCAFÉ, Nesquik,, Nuts, Friskies, KitKat та ін. У 1998 році Nestlé SA придбала контрольний пакет акцій ЗАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч».

У травні 2003 року в Києві засновано ТОВ «Нестле Україна». В кінці 2003 року Nestlé S.A. придбала 100% акцій підприємства «Волиньхолдінг» (ТМ «Торчин»). У 2010 році Nestlé SA придбала ТОВ «Техноком», виробника продуктів швидкого приготування під ТМ «Мівіна».

Бізнес Nestlé в Україні представлений такими напрямами: кава та напої, кондитерські вироби, кулінарія (холодні соуси, приправи, супи), дитяче та спеціальне харчування, готові сніданки, корми для домашніх тварин, морозиво.

Загальний обсяг продажів Nestlé в Україні у 2011 році склав 4,66 млрд. гривень. Зростання продажів досяг 23%. У 2011 році підприємства Nestlé в Україні виплатили до державного бюджету 303 млн. гривень різних податків і зборів. З 2004 року Nestlé S.A. інвестувала в економіку України 2,5 млрд. гривень.

Nestlé є найбільшим виробником продуктів харчування у світі. Штат компанії налічує 328 000 працівників. Сьогодні Nestlé належить 461 фабрика у 83 країнах світу. Річний обсяг продажів Nestlé у світі сягнув у 2011 році 83,6 млрд. швейцарських франків. Продукція Nestlé представлена на ринках напоїв, кондитерських виробів, кулінарних продуктів, дитячого і спеціального харчування, заморожених продуктів, морозива, готових сніданків, мінеральної і столової води, а також кормів для домашніх тварин. Крім виробництва продуктів харчування, Nestlé володіє акціями підприємств парфюмерно-косметичної промисловості.