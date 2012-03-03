У Криму на вихідні оголошено штормове попередження

Кримське управління МНС оголосило штормове попередження в регіоні до понеділка, 5 березня, у зв’язку з очікуваним погіршенням погодних умов і просить жителів регіону та туристів відкласти походи в гори і не виїжджати на рибалку та полювання.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Синоптики прогнозують на півострові сильний сніг та ожеледь.

«Можуть виникнути складнощі в роботі транспорту, при проведенні аварійно-відновних і висотних робіт. Обмерзання і поривчастий вітер здатні призвести до пошкоджень або обривів ліній електропередач і зв`язку, обвалів слабо укріплених рекламних конструкцій, порушень в роботі систем ЖКГ», - попередили в МНС.

Рятувальники радять власникам автомобілів утриматися від поїздок за межі населених пунктів.