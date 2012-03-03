Виробники зобов'язалися купувати молоко за економічно обґрунтованими цінами

Міністерство аграрної політики і продовольства України і молокопереробні підприємства підписали меморандум про узгодження дій, який діятиме до 31 грудня ц.р.

Про це УНІАН повідомила прес-служба міністерства.

Як наголошується у повідомленні, переробні підприємства взяли на себе зобов`язання забезпечувати закупівлю молока у сільгоспвиробників за економічно обгрунтованими цінами, сприяти стабільному і безперебійному забезпеченню потреб внутрішнього ринку, а також гарантувати належну якість молочних продуктів.

У меморандумі також зазначається, що Мінагропрод, зі свого боку, залучатиме представників молокопереробних підприємств до підготовки рішень, які вплинуть на даний ринок. Також відомство узяло на себе зобов`язання сприяти підвищенню інвестиційної привабливості учасників ринку молока і молочних продуктів, фінансувати будівництво тваринницьких комплексів з виробництва молока, відшкодовувати вартість закуплених племінних нетелей, корів молочного і комбінованого напряму продуктивності. Також міністерство частково відшкодовуватиме населенню вартість установок для індивідуального доїння.

Як повідомляв УНІАН, закупівельні ціни на молоко, за даними Мінагропроду, з початку 2012 року знизилися на 4,7% - з 3,78 до 3,6 грн./літр.

Крім того, за даними Держстату, за два місяці 2012 року відбулося зменшення середньої ціни виробників на молоко і сухі вершки - на 1,4%, тверді сири - на 1,3% і вершкове масло - на 0,7%. Це пов`язано із зростанням обсягів промислового виробництва у січні 2012 року. Порівняно з аналогічним періодом 2011 року, в Україні виробили на 11,7% більше вершкового масла, на 7,1% - жирних сирів і на 10,5% - молока обробленого рідкого.

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