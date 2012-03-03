Білорусь заявила про можливу заборону-відповідь на ввезення українських продуктів

Білорусь висунула ультиматум проти заборони на ввезення в Україну білоруської молочної та м`ясної продукції, й при цьому заявила про можливу заборону на ввезення на свою територію української соняшникової олії, солі тощо.

Про це повідомила прес-служба Мінагропроду, посилаючись на заяву голови Держветфітослужби України Івана БІСЮКА за підсумками зустрічі з першим заступником директора департаменту ветеринарії та продовольства Мінсільгоспу Білорусі Юрієм ПИВОВАРЧИКОМ.

«Білоруська сторона під час офіційної зустрічі жодним чином не спростувала зауваження Держветфітослужби України, й замість запропонованих спільних дій щодо виходу із ситуації, що склалася, було висунуто ультиматум про те, що якщо українська сторона в односторонньому порядку не скасує тимчасові обмеження, то в понеділок із 15:00 білоруська сторона введе заборону на імпорт української продукції, зокрема, олії, солі, кукурудзи, кондитерських виробів і шроту”, - сказав І.БІСЮК.

За його словами, будь-які пропозиції Держветфітослужби вирішити ситуацію шляхом усунення недоліків зі сторони білоруських переробних підприємств і перевірки планів моніторингу за антибіотиками білоруською стороною не сприймаються. Натомість Білорусь, як член Митного союзу, повідомила Україну про те, що проситиме підтримки у країн-членів Митного союзу про введення заборони на імпорт української продукції до країн МС.

Голова Держветфітослужби нагадав, що, згідно з українським законодавством, яке відповідає європейським вимогам, наявність антибіотиків у готовій харчовій продукції не допускається. Українська сторона неодноразово надсилала офіційні листи з попередженнями й рекомендаціями щодо усунення порушень, зокрема, лист від 5 жовтня за № 15-3-1-16-8644.

«На жаль, у Департаменті ветеринарії та продовольства Міністерства сільського господарства Республіки не відреагували на зауваження, а вже в лютому цього року випадки виявлення антибіотиків у молочній продукції стали масовими», - сказав І.БІСЮК.

Він запевнив, що саме у зв`язку з масовістю виявлення антибіотиків, було ухвалено рішення про тимчасове обмеження ввезення білоруських молочних продуктів на територію України.

«Ми прагнутимемо знайти взаєморозуміння, й думаю ми його знайдемо», - зазначив І.БІСЮК.

При цьому, за його словами, стосовно м`ясної продукції, яка теж опинилася під забороною через заходи з недопущення збудника африканської чуми свиней на територію України, представники Білорусі висловили готовність надати відповідні документи й дозволи інспекції поголів`я свиней.

«На сьогодні українсько-білоруське співробітництво вимагає конструктивного діалогу, а не ультимативних формулювань», - резюмував І.БІСЮК.

Як повідомляв УНІАН, із 1 березня Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України тимчасово припинила ввезення на територію України молока та молочних продуктів із Республіки Білорусь.

Крім того, з 29 лютого Україна тимчасово заборонила ввезення на територію країни свинини з Білорусі у зв`язку із загрозою занесення африканської чуми свиней.