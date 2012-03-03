Держветфітослужба повідомила, коли буде поновлено імпорт продуктів з Білорусі

Голова Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Іван БІСЮК не виключає, що поставки молочної продукції виробництва Білорусі в Україну буде відновлено в разі відповідного сприяння білоруської сторони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в суботу.

«Відновлення можливе через три-чотири тижні - це якщо ми проводимо роботу, тісно співпрацюємо, й на наші вимоги надаються всі необхідні матеріали, й ми переконуємося в тому, що вони (білоруська сторона – УНІАН) зможуть забезпечити контроль за антибіотиками. Тоді так», - сказав І.БІСЮК.

За його словами, на першому етапі Держветфітослужба зажадає від білоруської сторони відповідні документи про моніторинг якості молочної продукції, що виробляється на білоруських підприємствах.

Після цього, можливе проведення відряджання інспекторів до Білорусі для перевірки всієї системи моніторингу безпеки продуктів харчування.

Що стосується м`ясної продукції, то, за словами І.БІСЮКА, білоруська сторона запевняє, що було проведено навчання на випадок виявлення африканської чуми. За запевненнями білоруської сторони, найближчим часом планується проведення таких же навчань, на яких, за словами І.БІСЮКА, планується присутність і українських фахівців.

Як зазначив голова Держветфітослужби, якщо були факти африканської чуми, то приховати їх неможливо.

Як повідомляв УНІАН, із 1 березня Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України тимчасово припинила ввезення на територію України молока та молочних продуктів із Республіки Білорусь. Як повідомили в Держветфітослужбі, таке рішення обумовлене систематичним порушенням ветеринарно-санітарних вимог України при імпорті продукції з Білорусі.

Зокрема, виявлено перевищення максимально допустимих рівнів залишків ветеринарних препаратів у молочних продуктах білоруських виробників.

Крім того, з 29 лютого Україна тимчасово заборонила ввезення на територію країни свинини з Білорусі у зв`язку із загрозою занесення африканської чуми свиней.

Заборона носить тимчасовий характер і введена до з`ясування причин, через які в одному з сіл Білорусі було знищено все поголів`я свиней із приватних господарств громадян.

Водночас, згідно із заявами Міністерства сільського господарства Білорусі та департаменту ветеринарного і продовольчого контролю республіки, зазначені дії було здійснено в рамках навчання по боротьбі з африканською чумою свиней.

Білорусь заявила про можливу заборону-відповідь із понеділка, 5 березня, на ввезення низки українських продуктів харчування.