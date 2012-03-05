В Україні з 6 по 9 березня очікується значне похолодання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу директор Українського гідрометеорологічного центру Міністерства надзвичайних ситуацій Микола КУЛЬБІДА.

«Протягом найближчого тижня на території України загалом переважатиме більше циклонічний характер погоди з не дуже активними циклонічними утвореннями. Таким чином, опади випадатимуть переважно у вигляді мокрого снігу», - сказав М.КУЛЬБІДА.

При цьому він зауважив, що опадів випаде небагато, і суттєво на гідрометеорологічну ситуацію в Україні вони не вплинуть.

Говорячи про температурний режим у найближчі дні, М.КУЛЬБІДА повідомив, що з 6 по 9 березня температура в Україні вночі досягне 7-13 градусів морозу, на Лівобережжі - до 18 градусів морозу, вдень очікується 1-7 градусів морозу.

М.КУЛЬБІДА також додав, що 10 березня можна очікувати ще певне посилення морозу: вночі - до 12-18 градусів у більшості регіонів, окрім західних, вдень - 2-8 градусів.

«Але, починаючи з 11-14 березня, треба очікувати швидкого інтенсивного потепління на території України», - наголосив директор Українського гідрометцентру Микола КУЛЬБІДА.