МНС прогнозує підвищення рівня води у річках до критичного рівня у деяких регіонах

Фахівці Міністерства надзвичайних ситуацій прогнозують підвищення рівня води у річках до критичного рівня у деяких регіонах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу директор Департаменту цивільного захисту МНС Василь КВАШУК.

«Можна констатувати, що загалом прогноз (щодо водопілля – УНІАН) не змінився. Ситуація залишається стабільною, йде звичайний розвиток водопілля. Вдень ми бачили потепління, а вночі, як правило, наставали морози, що сприяло поступовому зменшенню снігового покриву і пропуску водопілля», - сказав В.КВАШУК.

За його словами, найвірогідніше, до критичного рівня вода підніметься у басейні річки Припять, зокрема на півночі Волинського області та Рівненської області, а також у Луцьку.

Крім того, вода може досягнути критичних відміток в басейні річки Західний Буг, зокрема в Сокальському районі і місті Червоноград.

«Також вірогідність підтоплення і виходу води на заплаву є в районі річки Дністер. На сході України - це басейн річки Сіверський Донець, зокрема річки Айдар, рівень води тут прогнозується вищий за норму», - наголосив В.КВАШУК.

При цьому він додав, що на Дніпрі та Десні вода до критичного рівня не підвищуватиметься. За словами В.КВАШУКА, котеджним містечкам, що знаходяться в районах цих річок, нічого не загрожує.