Білорусь не вводитиме стосовно України обмежувальні заходи у відповідь

Мінськ. Білорусь не вводитиме обмежувальні заходи у відповідь стосовно України.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті ветеринарного і продовольчого нагляду Міністерства сільського господарства та продовольства Білорусі.

«У зв`язку з появою в засобах масової інформації повідомлень про введення з 15:00 години 5 березня 2012 року білоруською стороною заборони-відповіді на імпорт української продукції, Департамент ветеринарного і продовольчого нагляду інформує, що між українською й білоруською сторонами налагоджено конструктивний діалог, проводиться обмін інформацією, й у робочому порядку оперативно розглядаються питання, що викликали підозри у Держветфітослужби України», - йдеться в повідомленні Мінсільгосппроду Білорусі.

У Департаменті ветеринарного і продовольчого нагляду також зазначили, що білоруська сторона має намір знайти взаєморозуміння з українською стороною без введення обмежувальних заходів у відповідь.

Як повідомлялося, Держветфітослужба України з 1 березня 2012 року тимчасово припинила ввезення на територію України молока та молочних продуктів із Білорусі, а також тварин, сприйнятливих до африканської чуми свиней, продукції та сировини з них.

При цьому прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ зазначив, що заборона на ввезення в Україну білоруської м`ясомолочної продукції є тимчасовим обмеженням.

У свою чергу, голова Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України І.БІСЮК за підсумками зустрічі з першим заступником директора департаменту ветеринарії та продовольства Мінсільгосппроду Білорусі Юрієм ПИВОВАРЧИКОМ, що відбулася 2 березня в Києві, заявив, що «білоруська сторона повністю погодилася із зауваженнями, але замість спільних дій щодо виходу із ситуації, що склалася, було висунуто ультиматум про те, що якщо українська сторона в односторонньому порядку не скасує тимчасові обмеження, то в понеділок із 15.00 білоруська сторона введе заборону на імпорт української продукції, зокрема олії, солі, кукурудзи, кондитерських виробів і шроту».

3 березня 2012 року Департаментом ветеринарного і продовольчого нагляду Білорусі було направлено офіційного листа голові Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України І.БІСЮКУ з проханням направити протоколи випробувань та іншу наявну в його відомстві інформацію щодо кожного випадку виявлення невідповідності безпеки білоруської продукції.

Наприкінці цього ж дня від української сторони на адресу Департаменту ветеринарного і продовольчого нагляду Білорусі надійшов запит із переліком запитань щодо діючої в Республіці Білорусь системи державного контролю за безпекою харчових продуктів.

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